“Eğitim öğretim süreci planlı yönetilemedi”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO verilerine göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 210 ülkenin 116’sında okulların tamamen açık, 58’inde kısmen açık, 13’ünde ara tatil, 23’ünde ise kapalı olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları ifade etti:

“UNESCO’nun verilerine göre Covid-19 pandemisi dünyada 1,6 milyardan fazla çocuğun eğitimini etkilemiştir. Bu sayı dünya üzerindeki çocukların yüzde 90’ını ifade etmektedir. Salgından dolayı 10 milyona yakın çocuğun okulu bırakma riski ortaya çıkmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’e göre Covid-19 salgını sonucunda milyonlarca çocuğun çocuk işçiliğine itilmesi riski artmıştır.

Türkiye’de bir tarafta hem tablete, hem bilgisayara hem de akıllı telefona erişen, özel kurs imkanı olan öğrenciler, diğer tarafta herhangi bir cihaza sahip olmadığı için akşam babasının ya da annesinin eve gelmesini bekleyen ve onun cep telefonundan internete girmeye çalışan hatta evinde televizyonu olmayan olsa dahi kalabalık hanede yaşadığı için televizyon önceliği olmayan öğrenciler bulunmaktadır.

Türkiye 2020-2021 eğitim öğretim yılında iş günü itibariyle okulları en uzun süre kapatan ülkeler arasındadır.

Alınan tedbirler neticesinde birçok ülkede planlı şekilde yürütülebilen eğitim faaliyetleri ülkemizde maalesef piyasa ihtiyaçlarına göre alınan ve çoğu zaman ertesi gün değiştirilen birtakım kararlarla aç-kapa şeklinde tamamlanmıştır. Yaşanan süreçte bakanlık gerekli inisiyatifi çoğunlukla alamamış süreci yönetememiştir.

MEB, pandemi nedeniyle okulların kapatıldığı dönem için, yaz döneminde belirli bir süre telafi eğitimi yapılacağını, öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde kapsanan konulardan not verilmeyeceğini açıklamıştır. Yapılamayan eğitimin oldu bitti kararlarla telafisi sürecine girilmiştir. Oysa ki yapılamamış eğitimin neyi telafi edilecektir?

Örgün eğitimin bütün kademelerinde yer alan öğrencilerimiz 16 ay boyunca akademik, sosyal, psikolojik, fiziksel kayıplar yaşamanın yanı sıra ciddi düzeyde öğrenme ve beceri kayıpları yaşamıştır. MEB’in öğrencilerimizin yaşadığı kayıpları “Telafide ben de varım” sloganı ile telafi etmesi mümkün görünmemektedir.

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum yerelinde de uzaktan eğitim eğitime erişimdeki eşitsizlik ve adaletsizliği derinleştirmiş özellikle ekonomik olarak zayıf köy, ilçe ve mahallelerde yaşayan dar gelirli aile çocukları eğitim olanaklarından hiçbir şekilde yararlanamamıştır.”

“EĞİTİM EMEKÇİLERİ PANDEMİ SÜRECİNİN YÜKÜ ALTINDA EZİLMİŞTİR”

“Eğitim emekçileri gece 12.00’de alınan kararları günün sabahında planlama fırsatı dahi verilmeden canhıraş şekilde yürütmeye çalışmış, kendilerine aşılamada dahi öncelik verilmemiş, canları pahasına yönetilememe kusurlarını kapatmak durumunda kalmışlardır. Üzerlerindeki sorumlulukları yetmezmiş gibi birçok eğitim emekçisi görev alanları dışındaki filyasyon, vefa grupları gibi hizmetlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır.”

“NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM VAZGEÇİLMEZİMİZDİR”

“Kamusal eğitim, siyasal iktidarın ve bir bütün olarak devletin ekonomik ve demokratik talepleri karşılamasını, eğitim hizmetinin herkes için eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını ifade eden bir kavramdır. Bir ülkede herkesin eşit koşullarda yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerekir. Eğitime erişim hakkını düzenleyen her türlü ulusal/uluslararası yasa/sözleşme, devletlere bu hakkın ayrım yapılmaksızın sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, elbette ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız değildir. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılıkların ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde eğitim ve bilim emekçileri olarak kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Kapsamlı Türkiye geneli ve Çorum Yereli 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirmemize https://corum.egitimsen.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.” (Haber Merkezi)