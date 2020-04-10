“Eğitim öğretim derin bir çıkmaza sürükleniyor”

Söz konusu haberler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetersiz olarak nitelenebilecek bir açıklamanın web sitesi üzerinden yayınlandığını kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bakanlığın bu konuda kamuoyunu tatmin edecek ve oluşan kaygıları ortadan kaldıracak bir açıklama yapması gerekmektedir. Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, eğitim yöneticilerinin öğretmenleri ders aracı olarak ilgili mevzuata göre incelenmemiş, onaylanmamış araçları kullanmaya zorlamamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.”

Eğitim- öğretim gibi komplike bir olguyu eğitim yöneticilerinin Whatsapp, zoom gibi programlar üzerinden yürütebileceğini düşünmeleri başlı başına anlaşılabilir bir durum değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Eğitim yöneticileri Kişisel Verilerin Korunması Kanununu görmezden gelerek öğretmen, öğrenci ve velilerimizin kişisel bilgilerinin alelade kullanılmasına dayanan uygulamaları kullanmayı özendirme, telkin etme ve bunu bir reklam aracı olarak kullanma anlayışından vazgeçmelidirler. Bu uygulamaları iyi niyetli şekilde öğrenci yararına kullanmak isteyen yada kullanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin konusu suç teşkil edebilecek durumlara da sebebiyet verebileceklerini unutmamalıdırlar.”

“ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİ KÖRÜKLEMEYİN”

“Bu konunun asıl düşünülmesi gereken tarafı ise bu tarz uygulamalara erişebilecek öğrenci sayısının sınırlı olmasıdır. Bu ve buna benzer uzaktan eğitim uygulamalarına hiçbir şekilde erişimi mümkün olmayan maddi olanaklardan yoksun öğrencilere dair hiçbir söz edilmemesi, eğitim yöneticilerinin bu durumu görmezden gelmeleri başlı başına sorgulanması gereken bir durumdur. Eğitime dair sorunlar öğretmenlerin Whatsapp yada zoom kullanmamasına bağlı olarak çıkmamış bu uygulamaları kullandığı zamanda çözülmeyecektir. Yapılan uygulamalar göz boyamaktan öteye geçmeyen, toplumu yanıltan ve bu işte sorumluluğu olanların kaçış aracı haline dönüştürdüğü kendinden problemli girişimlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda kapsamlı bir açıklama yaparak bu yıl yaşanmış olan olağanüstü durumdan kaynaklanan kayıpları, olumsuz koşulların değişmesiyle birlikte telafi edileceğini bildirmesi gerekirken, mevcuttaki sorunlu uygulamaları savunur hale gelmesi ve uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimin alternatifi gibi sunması doğru bir yaklaşım değildir.

Eğitimsen Çorum Şubesi olarak tüm eğitim emekçilerini kişisel bilgilere erişimin olduğu, veri gizliliği ve bilgi güvenliği konusunda açıkları bulunan, Milli Eğitim Bakanlığınca ders materyali olarak tanımlanmamış, yasal zemini bulunmayan, farklı ekonomik düzeydeki öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan uygulamalardan kaçınmaya ve velilerimizi bu konularda bilinçli davranmaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

