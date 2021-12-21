Eğitim Mil - Sen’den Vali Çiftçi’ye ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mil-Sen Konfederasyonu’na bağlı; Eğitimde Manevi, İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sendikası (Eğitim Mil–Sen) Genel Başkanı Kasım Kılıç, Genel Başkan Yardımcıları Zekeriya Boyraz ve Cenap Tozlu ile Mil-Büro Sen il temsilcisi Mahmut Uysal ve Eğitim Mil-Sen Çorum İl Temsilcisi Abdullah Biçer’in katıldığı heyeti makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Eğitim Mil–Sen Genel Başkanı Kasım Kılıç ve yönetimi konfederasyonun ve buna bağlı olan hizmet kollarının çok eskiye dayanmayıp yeni kurulan bir sendika olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sendikalarının çalışmaları hakkında Vali Çiftçi’ye bilgiler verdi. Görüşmede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, bir süre görüştükleri Vali Çiftçi’ye kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

