Eğitim İş’ten Kodek’e ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile kentteki eğitimin son yıllardaki başarı düşüklüğü hakkında olumlu ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, ziyarette dilekçe hakkı, görevlendirme kriterleri, yüz yüze ders programlarının dağıtımı, sistemsiz ve plansız uygulamalar, personel yetersizliği, taşımalı okullardaki servis denetimleri ve personele yönelik katkılı yemek hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Çorum’daki eğitimin son yıllardaki başarı düşüklüğü hakkında olumlu ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Bozkurt, “Sorunlara bakış açısından ve nazik tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz” ifadesinde bulundu.

Ziyarette Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Saim Erdoğan ve Ercan Karaca da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

