Eğitim-İş’ten çifte kutlama

Çırağan Düğün Salonu’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yemeğe Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Merkez Yöneticileri Ali Taştan ve Şükrü Balın, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, şube yöneticileri ve üyeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Şube Sekreteri Özler Arın Bekar’ın üstlendiği “Cumhuriyet ve 14. Yıl” yemeğinde emekli olan sendika üyelerine plaketleri de takdim edildi. Müzik eğlence programının da yer aldığı geceye üyelerin ilgisi oldukça yoğundu.

“İSTİKRARLI BÜYÜYORUZ”

Yemekte bir konuşma yapan Eğitim-İş Genel Başkan Orhan Yıldırım, Atatürk yolunda ilerleyen ve onun eserlerinin emanetçisi olan, eğitimde ve öğretimde onun felsefesine sahip çıkan, cumhuriyetin değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunan bir sendika olduklarını anlattı.

Türkiye’nin kuruluş felsefesinden aradan geçen yıllarda ciddi sapmalar yaşandığını belirterek bunun mücadelesini verme adına 14 yıl önce kurulan Eğitim-İş’in istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Orhan Yıldırım, “Eğitim-İş’in kurulmasının ne kadar doğru bir karar olduğu bugün daha iyi anlaşılmıştır. AKP 18 yıldır ülkeyi ve eğitimi iyi yönetemedi. Türkiye’de gerici eğitim aldı başını gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nı bırakın gerici eğitimle mücadele etmeyi, bunu daha da ileri noktalara taşıdığını görüyoruz. Bizler sizlerden aldığımız güçle çağdaş, bilimsel, laik, ulusal, kamusal, parasız, karma ve halkçı eğitimin mücadelesini veriyoruz. Bu hükümet ekonomide de dış politikada da ülkeyi en kötü yöneten hükümet olarak tarihe geçti. Sıkıştıklarında ise toplumun hassas noktalarıyla oynuyorlar.” dedi.

Sayısal olarak Türkiye’nin 4. büyük sendikası olmalarına rağmen kendilerinden büyük sendikalardan daha kararlı bir mücadele örneği sergilediklerini de kaydeden Yıldırım, Atatürk ilke ve devrimlerinin vazgeçilmez değerleri olduğunu, bu konudaki mücadele azim ve kararlılığının tüm örgütlerdeki bireylerde bilinç, tutum ve davranış olarak yansıdığını, Eğitim-İş’in istikrarlı bir biçimde sürekli büyüyen bir sendika olduğunu ifade etti.

Bu değerleri savunan tek sendikanın neredeyse Eğitim-İş olduğunu dile getiren Orhan Yıldırım, bu ilkelere sahip çıkan tüm öğretmenleri, akademisyenleri, eğitim emekçilerini, sendika çatısı altında örgütlü mücadeleye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)