Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98469
ALTIN
277.861
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3941
EURO
6.3738

Eğitim-İş’ten çifte kutlama

Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıldönümü ile sendikanın kuruluşunun 14. Yıldönümünü düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğiyle kutladı.

Eğitim-İş’ten çifte kutlama

Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıldönümü ile sendikanın kuruluşunun 14. Yıldönümünü düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğiyle kutladı.

31 Ekim 2019 Perşembe 22:40
Eğitim-İş’ten çifte kutlama

Çırağan Düğün Salonu’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yemeğe Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Merkez Yöneticileri Ali Taştan ve Şükrü Balın, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, şube yöneticileri ve üyeler ile çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Şube Sekreteri Özler Arın Bekar’ın üstlendiği “Cumhuriyet ve 14. Yıl” yemeğinde emekli olan sendika üyelerine plaketleri de takdim edildi. Müzik eğlence programının da yer aldığı geceye üyelerin ilgisi oldukça yoğundu.

“İSTİKRARLI BÜYÜYORUZ”

Yemekte bir konuşma yapan Eğitim-İş Genel Başkan Orhan Yıldırım, Atatürk yolunda ilerleyen ve onun eserlerinin emanetçisi olan, eğitimde ve öğretimde onun felsefesine sahip çıkan, cumhuriyetin değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunan bir sendika olduklarını anlattı.

Türkiye’nin kuruluş felsefesinden aradan geçen yıllarda ciddi sapmalar yaşandığını belirterek bunun mücadelesini verme adına 14 yıl önce kurulan Eğitim-İş’in istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Orhan Yıldırım, “Eğitim-İş’in kurulmasının ne kadar doğru bir karar olduğu bugün daha iyi anlaşılmıştır. AKP 18 yıldır ülkeyi ve eğitimi iyi yönetemedi. Türkiye’de gerici eğitim aldı başını gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nı bırakın gerici eğitimle mücadele etmeyi, bunu daha da ileri noktalara taşıdığını görüyoruz. Bizler sizlerden aldığımız güçle çağdaş, bilimsel, laik, ulusal, kamusal, parasız, karma ve halkçı eğitimin mücadelesini veriyoruz. Bu hükümet ekonomide de dış politikada da ülkeyi en kötü yöneten hükümet olarak tarihe geçti. Sıkıştıklarında ise toplumun hassas noktalarıyla oynuyorlar.” dedi.

Sayısal olarak Türkiye’nin 4. büyük sendikası olmalarına rağmen kendilerinden büyük sendikalardan daha kararlı bir mücadele örneği sergilediklerini de kaydeden Yıldırım, Atatürk ilke ve devrimlerinin vazgeçilmez değerleri olduğunu, bu konudaki mücadele azim ve kararlılığının tüm örgütlerdeki bireylerde bilinç, tutum ve davranış olarak yansıdığını, Eğitim-İş’in istikrarlı bir biçimde sürekli büyüyen bir sendika olduğunu ifade etti.

Bu değerleri savunan tek sendikanın neredeyse Eğitim-İş olduğunu dile getiren Orhan Yıldırım, bu ilkelere sahip çıkan tüm öğretmenleri, akademisyenleri, eğitim emekçilerini, sendika çatısı altında örgütlü mücadeleye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak
İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim