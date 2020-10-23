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Eğitim-İş’in kongresi yarın

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Çorum Şubesi’nin üçüncü olağan genel kurulu yarın pandemi kurallarına uygun şekilde yapılacak.

Güncel 23.10.2020, 00:11
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Eğitim-İş’in kongresi yarın

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, sendikalarının Nisan 2020 tarihinde yapılması gereken olağan genel kurulunun ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın nedeni ile ertelendiğini hatırlatarak genel kurulun 24 Ekim 2020 Cumartesi günü (yarın) saat 13.00’de İnci Park Düğün Salonu’nda yapılacağını belirtti.

İlhan Yaşar, yarın yapılacak olan genel kurula tüm üyeleri ve dostlarını davet etti.

(Haber Merkezi)

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