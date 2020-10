Eğitim-İş’e yeni yönetim

İnci Park Düğün Salonu’nda önceki gün yeni tip koronavirüs salgını kurallarına göre düzenlenen genel kurula 213 delege iştirak etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula Eğitim-İş Sendikası Genel Merkez Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve sendika üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Yalçın Çiftçi’nin ve üyeliklerini ise Şahin Devran ile Hasan Eker’in yaptığı genel kurulda ilk olarak iki dönemdir başkanlık görevini sürdüren ve yeniden aday olmayan İlhan Yaşar konuştu.

Dünyada ve ülkemizde ekonomiden siyasete hayatın her alanını etkileyen büyük bir salgın yaşandığını vurgulayarak salgının özellikle ekonomiye olan etkisinin en ağır şekilde hissedilmeye başlandığını anlatan İlhan Yaşar, “İktidarın başarısız ekonomik politikalarının sonucu olarak yaşamaya başladığımız ekonomik krizin faturası gibi bu salgının faturası da yoksullara/emekçilere kesilmiş görünüyor. Bir yanda masallarda görebileceğimiz şatafat, diğer yanda sofrasına yiyecek koyma, kirasını verme, elektriğini, suyunu kestirmeme derdine düşen emekçilerin yaşadığı kâbus. Biryanda milyarlara varan vergi “af”ları, diğer tarafta İban verilerek yapılan yardım kampanyaları. Karşımızda ise salgınla ilgili verileri ülke yararı bahanesi ile gizleyen bir sağlık bakanlığı, nasıl bir akıl tutulması içinde olduğumuzu göstermektedir. Bu salgında verdikleri kahramanca mücadelelerinden dolayı sağlık emekçilerini ve Türk Tabipler Birliği’ni selamlamadan geçmek haksızlık olacaktır. İktidarın ele geçiremediği meslek oda ve birliklerini bölerek ele geçirme planında hukukun ve bağımsız yargının önemini bilerek kahramanca direnen baroları da kutlamadan geçemeyeceğim” diye konuştu.

İktidarın laik eğitimi sonlandırarak içinden çıkılmaz sorunlar yumağı haline getirdiğini, eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırıldığını, kamusal eğitimin çökertilerek ticarileştirildiğini, salgın döneminde özel okulların teşvik edildiğini, eğitimcilerin işgüvencesinin yokedildiğini, gençliğin geleceğinden umutlu olmadığını anlatan Yaşar; “Bu ülkede geleceğinden kaygı duymayan kimse kalmadı. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ümidim dediği gençliğin gelecekle ile ilgili kaygıları arttı, umutları tükendi. Tabii ki gençliğimizin bu hale gelmesinden hepimiz sorumluyuz. Bugün bize düşen görev bu kötü gidişe dur demesi gereken demokrasi güçlerini sendikaları kitle örgütlerini geliştirmektir. Bugün bize düşen, örgütlü gücümüze sahip çıkmaktır. Aklımızı-gücümüzü emek ve sınıf mücadelesini güçlendirmek için kullanarak, çözüm olarak gördüğümüz demokratik, laik hukuk devletini yeniden inşa etmektir. Saydığımız bu karanlık tablo bizleri asla korkutamadı, bundan sonra da korkutamayacak, inatla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Maksut Balmuk ise pandemi döneminde öğretmenlik mesleği üzerinde oyunlar oynandığını belirterek öğretmenlerin yan gelip yatarak maaş almadığını söyledi.

Genel Sağlık-İş İl Temsilcisi Divan Başkanı Yalçın Çiftçi de Türkiye’de kamu çalışanlarının yaşanan ekonomik krizi iliklerine kadar hissettiğini, 18 yıllık AKP iktidarı boyunca yüzdelik zamlara mahkum edildiklerini, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak kamu çalışanlarının haklarını tekrar kazanabilmesi için mücadelelerini her zaman her koşulda sürdüreceklerini açıklayarak; “Hep birlikte Türkiye Cumhuriyetin üniter yapısını, kurucu değerlerini, Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, laik, sosyal, çağdaş ve demokratik hukuk devletini savunmaya her zaman ve her yerde devam edeceğiz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Ulusal, Kamucu, Halkçı eğitim ve sağlık politikalarını savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışma raporu, mali rapor, denetleme ve disiplin kurulu raporunun görüşülerek ibraz edilmesi ve tahmini bütçenin onaylanma ile devam eden kongrede seçime geçildi. Çarşaf liste halinde yapılan seçimde Yönetim Kurulu; Selim Bozkurt, Saim Erdoğan, Özcan Çakmak, Tuncay Sümer, Filiz Şahin, Çeşminaz Kayalar, Ercan Karaca’dan; Denetleme Kurulu Esmeray Şölenkol, Özgül Bozkurt ve Caner Turan’dan Disiplin Kurulu Süleyman Öksüz, Halil İbrahim Bekar ve Aydın Kalender’den oluşurken, Genel merkez delegeliklerine ise İlhan Yaşar, Selim Bozkurt, Saim Erdoğan ve Halil İbrahim Bekar seçildi. Sendikanın yeni başkanının ise ilk yönetim kurulu toplantısında belirleneceği ifade edildi.

