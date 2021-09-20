Eğitim-İş yönetimi ile istişare

Eğitim-İş Çorum Şubesi’ni ziyaret eden Tahtasız, Şube Başkanı Selim Bozkurt ve sendika yönetimi ile sohbet ederek eğitimin ve sendikaların sorunlarını masaya yatırdı.

Tahtasız, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum programına katkı ve katılımlarından dolayı Eğitim-İş yönetimine teşekkür ederek, sorunların çözümü noktasında sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

