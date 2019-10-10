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Eğitim-İş den hukuki kazanım

Eğitim-İş Şube Özlük Hukuk Sekreteri Saim Erdoğan, yargının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenevlerinde sürdürülen keyfiyete dur dediğini ifade etti.

Eğitim-İş den hukuki kazanım

Eğitim-İş Şube Özlük Hukuk Sekreteri Saim Erdoğan, yargının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenevlerinde sürdürülen keyfiyete dur dediğini ifade etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:11
Eğitim-İş den hukuki kazanım

Saim Erdoğan, devlet memurlarının Yiyecek Yardım Yönetmeliği gereği kamu kurumları sosyal tesislerinde kurum çalışanlarına yemek çıkarıldığını ancak, bu yemekten yararlanma konusunda yıllardır idari personel (Müdür, memur, hizmetli vb.) düşük ücretle yemek yediği halde öğretmenlerin güya kendi tesislerinde adeta ötelenerek daha pahalıya yemek yiyebildiğini dile getirdi.

Çıkarılmakta olan bu yemek ücretlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yıllardır mevzuata aykırı olarak keyfiyetle belirlendiğini iddia eden Erdoğan, mevzuata uyulması yönünde yapılan çağrı ve başvurulara rağmen keyfiyetin devam ettiğini vurguladı.

Eğitim Çorum Şubesi Hukuk Sekreterliği olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan itirazların reddedilmesi üzerine zorunlu olarak Çorum İdare Mahkemesine iptal davası açıldığını belirten Erdoğan, Çorum İdare Mahkemesi’nin talebi reddetmesi üzerine Samsun Bölge idare Mahkemesine itiraz edildiğini, bu itirazın da talep yönünde kesin karara bağlandığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden karar gereği uygulamayı en kısa zamanda mevzuata uygun hale getirerek yıllardır süren hukuksuzluğa ve mağduriyete son vermesini beklediklerini anlatan Saim Erdoğan, Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak eğitim çalışanlarının haklarının ihlal edildiği her durumda sendikal tutumun gereği davranmaya devam edeceklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

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