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Eğitim-İş Çorum Şubesi’nde Kadeş Barış Meydanı’nda çocuk şenliği

Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 102. Yıldönümü nedeniyle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliği düzenledi.

Güncel 27.04.2022, 18:46
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Eğitim-İş Çorum Şubesi’nde Kadeş Barış Meydanı’nda çocuk şenliği

Kadeş Meydanında yapılan şenlik programına çocukların ve velilerin ilgisi oldukça yoğundu. Davullu-zurnalı halk oyunları, palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer alacağı şenlikte çocuklara lolipop şekeri, bayrak, balon ve bileklik hediye edildi. Etkinliğe; Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekibinin oyunları ilme süslenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Program sonunda ise halaylar çekildi.
Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Şube Başkanı Selim Bozkurt, “23 Nisanları yeniden bayram haline getirinceye dek mücadelemiz sürecek. Dünya çocuklarını birbirinden ayırmadan, geleceğin onların ellerinde şekilleneceğinin farkında olarak onlara bir bayram armağan eden tek ülke olmaktan, kendi çocuklarına geleceğe dair düş bile kurduramayan bir ülkeye dönüşüyor olmamız da bugünkü burukluğumuzun başlıca sebebidir. Çocuklarımız düzgün, adil, bilimsel, laik, kamusal bir eğitim alamamaktadır” şeklinde konuştu.
Selim Bozkurt, konuşmasında özetle şu konulara değindi: “Bir yıldönümü olmaktan ziyade ulusça göğsümüzde bir onur nişanı olan 23 Nisan, bizim dünyaya verdiğimiz ders, dünya çocuklarına ise verdiğimiz bir armağandır. Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde ayağa kalkan milletimiz, emperyalistlerin akbabalar gibi başına üşüştüğü bu topraklardan, gelişmiş ülkelere parmak ısırtacak medeniyette bir Cumhuriyet destanı yazmış, bu destanı 23 Nisan ile taçlandırmıştır. Bugün, milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis’in kurulmasının, tebaa olmaktan millet olmaya geçişin tescillenmesinin, dünyada çocuklara bir bayram hediye eden tek ülke olmamızın yıldönümüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, onu var eden Atatürk’ün tabiriyle “Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır.” Fakat bugün ne yazık ki bu haklı gururumuza derin bir burukluk eşlik etmektedir. Bunun sebebi 100 yılı aşkın süre önce imza attığımız bu başarılar konusunda bugün geriletilmiş olmamızdır. Ülkenin insan hakları açısından geriletildiği yer çocuklarımızı da vurmakta, onların evrensel haklarını da gasp etmektedir. Birçok çocuğumuz barınmadan sağlığa kadar birçok ana hakkına erişmekten uzaktır. Ancak bilinsin ki biz, Başöğretmen’in uslanmaz eğitim neferleri için bu tablo, imkansızlıkları değil sadece gidilecek yolun ne kadar uzun olduğunu göstermektedir. Parlak geleceğin Atamızın bize emanet ettiği gelecek nesillerin eliyle geleceğini biliyoruz. “Umudumuz gençlerde ve yarının gençleri olan çocuklardadır” diyoruz

(Volkan SINAYUÇ)
 

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