Eğitim Gücü Sendikası’nın Vali ziyareti

Eğitim Gücü Sendikası Çorum Şube Başkanı Ahmet Ölçer ve İl Yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Ziyarette sendikanın faaliyetleri, vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler veren Ölçer, “Sayın Valimize nezaketleri için sendikamız adına teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

