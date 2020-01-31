“Eğitim gerçek yaşamdaki problemleri çözmekte yetersiz”

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen “Yetişkin Eğitiminde Dijital Yeterliliklerin Geliştirilmesi” projesinin açılışında konuşan Kalınsazlıoğlu, örgün eğitim dışında ilgi ve yeteneklere göre insanların yaşamı boyunca yapabileceği uygulamalarla ilgili kurslar düzenlendiğini belirterek isteğe göre bu kursların sayısını artırabildiklerini dile getirdi.

Çorum Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün şehrin farklı birçok noktasında halka hizmet verdiğini ve toplam 433 personelin görev yaptığını belirten Kalınsazlıoğlu, son bir yıl içinde 1603 kurs açtıklarını ve bu kurslarda 19 bini kadın 9 bini erkek olmak üzere 28.000 vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Kalınsazlıoğlu, konuşmasında bu çalışmaların yanı sıra dezavantajlı gruplara da eğitim vermeye devam ettiklerini ifade etti.

(Erkan BAYATLI)