“Eğitim emekçilerinin emeği değersizleştiriliyor”

Öğretmenlik mesleğinin ülkemizde uzun yıllar cazip ve saygı duyulan bir meslek olarak kabul edilmesinde 169 yıl önce kurulan öğretmen okullarının ve bu okullardaki eğitim felsefesinin payının büyük olduğunu kaydeden Beyaz, eğitime çok daha fazla önem vermek gerektiğinin sürekli vurgulandığı son 15 yıl içinde öğretmenlik mesleği ve onurunun tarihte hiç olmadığı kadar ayaklar altına alınmadığını, eğitim emekçilerinin emeğinin değersizleştirildiğini, eğitimcilerin her fırsatta “değersizleştirilen” söylemlere ve şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

Mülakat uygulamalarına güvenlik soruşturmaları eklenerek, ataması yapılmayan yarım milyona yaklaşan öğretmenin gelecek hayallerinin sonlandırıldığını, liyakatin ise ortadan kaldırıldığını vurgulayan Beyaz, “Performans, sınav dayatması adı altında dayatmalarla, baskılarla iş güvencesi tehdit haline getirilmekte, esnek çalışma koşulları öğretmenlerin çalışma biçimi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde öğretmenine bu kadar eziyet eden, onların emeğini yok sayan bir iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı görmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Köy okullarında bile aşılama tamamlanmadan tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanıldığını ifade eden Beyaz, “Her gün onlarca insanın covid-19 salgını nedeniyle vefat ettiği bir dönemde, 38 günlük bir planlamayla eğitim emekçilerinin iki doz aşısı tamamlanabilecekken bu yapılmadan okulların açılmış olması MEB’in kamusal sorumluluğu yerine getiremediğinin de bir göstergesidir” dedi. (Haber Merkezi)

