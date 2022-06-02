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Eğitim emekçileri, rekabete neden olacak yasaya ‘Hayır’ dedi

Çorum’da öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında basın açıklaması düzenledi. Eğitim Sen’in çağrısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde buluşan öğretmenler, 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanunun sığ ve yetersiz olduğunu belirtti.

Güncel 02.06.2022, 13:19
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Eğitim Sen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen, meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen kanunun 3 Şubat 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilişine tepki gösterdi.

“KANUN EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ AYRIŞTIRMAYI HEDEFLİYOR”
Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, eğitim emekçilerinin temel haklarının, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almayan bir düzenleme ile karşı karşıya kalındığı kaydetti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale getirdiğini dile getiren Beyaz, “Eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmelik düzenlemesinin eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale getirdiği açıktır” ifadelerine yer verdi. 

“KANUN, ÜCRETTE ADALETİN SAĞLANMASI İLKESİNE AYKIRIDIR”
Beyaz, şöyle devam etti: “Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konu, birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenerek ele alınmıştır. Aynı işi yapan öğretmenler arasında halen var olan  kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımlarına ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ gibi yeni statülerin eklenmesi doğru değildir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre ücret ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa’nın 55’inci maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesine aykırıdır.”

“DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ŞAİBELERE NEDEN OLACAK”
Adaylık sınavı kaldırılarak MEB bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna devredilmesinin öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaları gündeme getireceğini ifade eden Beyaz, “Öğretmen atamalarında olduğu gibi, bu konuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır” dedi.

“ÖĞRETMENLERİ AYRIŞTIRAN UYGULAMALARA SON VERİLMELİ”
Öğretmenlerin kariyer basamağına başvurusunu kademe ilerleme cezası almamış olmaya bağlandığını dile getiren Beyaz, “Siyasal iktidara her koşulda biat eden, eleştirmeyen, sorgulamayan, adaylık sürecinden itibaren iktidara yakın sendikalara üye olmaya yönlendirilen bir düzenlemenin eğitim sistemini ileriye taşıması mümkün değildir. Yapılması gereken Öğretmen Meslek Kanunu’nda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde sağlanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir” ifadesini kullandı.

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