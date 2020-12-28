“Eğitim camiası pandemi sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirdi”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim ile ilgili aldığı kararların ele alındığı “Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Toplantıları” il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirildi.

Okullara 4 Ocak 2021'e kadar verilen ancak daha sonra 22 Ocak’a ertelenen yüz yüze eğitime arasını değerlendirmek için İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında ilimiz merkez ve 13 ilçedeki tüm okul müdürlerinin katılımlarıyla izleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

İlki 25 Kasım 2020 tarihinde Ortaköy'de başlayan ve daha sonra sırasıyla Bayat, Uğurludağ, İskilip, Mecitözü, Osmancık, Alaca, Boğazkale, Sungurlu, Kargı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar’daki okullarda 15 toplantı ile devam eden Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Toplantıları merkezdeki okullarda ise 4 Aralıkt’a Anaokulları ve Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar, İlkokullar, Ortaokullar ile başlayarak Özel Eğitim uygulama Okulları, Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi, Ortaöğretim Kurumları, Mesleki Eğitim ve son olarak Özel Öğretim Okul müdürlerinin katıldığı 7 toplantı ile toplamda 22 toplantı ile tamamlandı.

Yapılan toplantılarda ana gündem maddesi uzaktan eğitim faaliyetleri olurken, LGS ve YKS öğrencilerinin durumları, canlı dersler, EBA TV' nin aktif olarak kullanılması, projeler gibi birçok konuda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantılar sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından okul müdürlerine 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve pandemi döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgeleri dağıtıldı.

Okul müdürleri ile yaptığı toplantılarda, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak okulların motivasyonunu korumak için yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifaden eden Yakup Sarı, “Uzaktan eğitim döneminde yapılan ve yapılacak çalışmaları her okul müdürümüz ile tek tek görüşerek değerlendirme fırsatı yakaladık. Çok verimli toplantılar yaptık. Bu süreçte birlik beraberliğimizi sağlayarak topluma en büyük katkı veren camiaların başında geleceğiz. Eğitim camiası zaten üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınmaz. İlçe müdürlerimize, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE DE BULUŞTU

Okul müdürleri ile yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini değerlendirme toplantılarının bitmesinin ardından ilimizdeki 13 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ile de değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Ayhan Geylanı ile ilçe şube müdürleri katıldı.

Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili ilçelerimizdeki çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, Yakup Sarı, şube müdürlerinin bu süreçte etkin rol almasının öneminden bahsederek, onlara her türlü koşul ve süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edip başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Yakup Sarı ayrıca şube müdürlerine de yapmış oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

(Haber Merkezi)