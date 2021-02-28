“Eğitim camiası komple aşılanmalı”

Ülkemizin 1 yıldır içerisinde bulunduğu ve büyük sıkıntılar çektiği Covid-19 virüsüne karşı aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığının altını çizen Tahtasız, ilköğretim okullarında ve üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamadan önce öğretmen, hizmetli, servisçi, kantinci, yemekhaneci, güvenlikçi, taşeron işçi gibi eğitimin tüm paydaşlarının birinci ve ikinci faz aşılarının yapılması gerektiğini bildirdi.

Eğitim camiasının komple aşılanmadan başlanacak bir yüz yüze eğitimin toplum sağlığını riske atabileceğini dile getiren Tahtasız, pozitif vakaların durmak bilmediği ülkemizde aşılama çalışmalarının hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Okul öncesi eğitim kurumları ve köy okullarında yüz yüze eğitime başlandığını, bugünlerde de anasınıflarının, ilkokulların ve 8. sınıflar ile 12. sınıfların mekân ve zaman açısından kademeli bir biçimde açılacağının duyurulduğu hatırlatan Tahtasız, okulların açılmasının büyük bir nüfus hareketliliğine neden olacağını, olası bir sıkıntıya meydan vermemek için eğitim sektörünün komple aşılanması gerektiğini ifade etti.