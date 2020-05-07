Eğitim çalışanlarına kan bağışı çağrısı

Sarı yaptığı konuşmada " Öğretmenlik mesleği diğer meslek gruplarında olmayan bir aşk ve gönüllülük ile yaşar. Bizlere bu süreçte düşen en büyük vazife aktif rol alacağız, öğrencilerimiz ile sürekli iletişim halinde olacağız. Müdürlüğümüzce sürecin iyi yönetilmesi, etkinliklere kolayca ulaşılması için YouTube kanalımızı aktif hale getirdik. Güncel birçok videoya öğretmen ve öğrencilerimiz burada ulaşabilir. Öğretmenlerimiz ile uzaktan e-konferans yolu ile sizler de toplantılar yapın, onların her zaman yanında bulunun" dedi.

Yaşanılan salgından dolayı Kızılay'ın kan bağışı noktasında sıkıntılar yaşadığını, eğitim camiasından kan bağışına özellikle bu aralar daha çok destek vermeleri gerektiğini, öğrencilerin internet erişimine sahip olup olmadıkları konusunda inceleme yapmalarını isteyen Sarı ayrıca; okulların 1 Haziranda açılacakmış gibi hazırlık yapılmasını, tüm temizlik işlemlerinin büyük bir hassasiyetle yürütülmesini, hafızlık başvuruları için büyük gayret gösterilip çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti.

(Haber Merkezi)