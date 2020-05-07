Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98399
ALTIN
393.829
DOLAR
7.1223
STERLİN
8.8192
EURO
7.7005
Trafik haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Sürücüler bilgilendirildi
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu
Deliler Köyünden Gıda Bankasına kurban bağışı
Deliler Köyünden kurban bağışı
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da...
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu

Eğitim çalışanlarına kan bağışı çağrısı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İmam Hatip Ortaokul ve İmam Hatip Liseleri Müdürleri ile e-konferans yoluyla bir ardaya geldi. Toplantıda, 12. Sınıflara yönelik YKS' de çıkacak konulara ilişkin EBA canlı derslerin planlanarak etkin yapılması, diğer sınıflarda da iletişim kanalları kullanılarak derslerinin takip edilmesi, öğrencilerin moral ve motivasyonunu desteklenmesi, “Her sınıfın Bir Yetimi Var” projesi gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

07 Mayıs 2020 Perşembe 18:44
Eğitim çalışanlarına kan bağışı çağrısı

Sarı yaptığı konuşmada " Öğretmenlik mesleği diğer meslek gruplarında olmayan bir aşk ve gönüllülük ile yaşar. Bizlere bu süreçte düşen en büyük vazife aktif rol alacağız, öğrencilerimiz ile sürekli iletişim halinde olacağız. Müdürlüğümüzce sürecin iyi yönetilmesi, etkinliklere kolayca ulaşılması için YouTube kanalımızı aktif hale getirdik. Güncel birçok videoya öğretmen ve öğrencilerimiz burada ulaşabilir. Öğretmenlerimiz ile uzaktan e-konferans yolu ile sizler de toplantılar yapın, onların her zaman yanında bulunun" dedi.

Yaşanılan salgından dolayı Kızılay'ın kan bağışı noktasında sıkıntılar yaşadığını, eğitim camiasından kan bağışına özellikle bu aralar daha çok destek vermeleri gerektiğini, öğrencilerin internet erişimine sahip olup olmadıkları konusunda inceleme yapmalarını isteyen Sarı ayrıca; okulların 1 Haziranda açılacakmış gibi hazırlık yapılmasını, tüm temizlik işlemlerinin büyük bir hassasiyetle yürütülmesini, hafızlık başvuruları için büyük gayret gösterilip çalışmaların artırılması gerektiğini belirtti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Zanaatkârlar’da yoğun çalışma
Zanaatkârlar’da yoğun çalışma
Trafik haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Trafik haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
TÜBİTAK 9 personel alacak
TÜBİTAK 9 personel alacak
Trafik Haftası kutlanıyor
Trafik Haftası kutlanıyor
“Buruk bir anneler günü geçiriyoruz”
“Buruk bir anneler günü geçiriyoruz”
Fırın ve pidecilere denetim
Fırın ve pidecilere denetim

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim