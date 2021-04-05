“Eğitim çalışanları risk altında”

Türkiye’de koronavirüs pandemisi süreci kapsamında günlük vaka ve ölüm sayılarının sürekli arttığını hatırlatan Selim Aydın, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın aşılama önceliklerini güncelleyerek tüm eğitim çalışanlarının aşılanması için imkanları zorlaması gerektiğini bildirdi.

Türkiye’de günlük vaka sayılarının son haftalarda sürekli artan bir seyir izlediğini ve önceki gün itibariyle vaka sayısının 45 binlere dayandığını anlatan Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Aydın yaptığı yaçılı açıklamada; “Gün geçmiyor ki, yurdun dört bir yanından Covid-19 nedeniyle hastalanan ya da ölen bir meslektaşımızın acı haberini almayalım” dedi.

Mart ayı başında Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir karar ile yeni kısıtlamaları hayata geçirdiğini, hali hazırda ülkenin yüzde 80’inin çok yüksek risk grubunda olduğunu, bir çok ilde ara sınıflarda tam zamanlı eğitime geçildiğini ve bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni mutant virüsün özellikle 0-9 yaş grubunda hızlı yayılarak etki gösterdiğini belirten Selim Aydın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı “65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan %11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.” paylaşımı da bu gerçeği doğrulamaktadır.

Böyle bir durumda MEB Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, hem eğitim çalışanlarının hem de öğrencilerimizin sağlığının riske atılmaması için, ara sınıflarda olduğu gibi, okul öncesi ve ilkokullarımızda da tam zamanlı uzaktan eğitime geçme kararı almalıdır. Hatta, daha ileri ve gerekli bir tedbir olarak, LGS ve YKS eşiğindeki öğrencilerimizin hazırlık programları devam etmek kaydıyla, Ramazan ayı boyunca tüm kademeler itibariyle uzaktan eğitim kararı da alınabilecektir. Bu sürede de tüm eğitim çalışanlarının aşılanması programı hızla tamamlanmalıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Kasım-2020’den itibaren aşı konusunda sürekli çağrı yapıyoruz. Çünkü görülmüştür ki, aşılama programı tamamlanmadan tedbirlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamayacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri güncellemesi ve öğretmenlerin aşılanması için imkanları zorlaması elzemdir”

(Haber Merkezi)

