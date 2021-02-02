“Eğitim çalışanları hemen aşılanmalı”

Hemşehrimiz Talip Geylan, yüz yüze eğitim kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu süreçte herkese sorumluluk düştüğünü bildiren Geylan, toplum olarak salgınla ilgili tüm tedbir ve kurallara riayet eder ve vaka sayılarını kontrol altına alabilirsek çocuklarımızın eğitim sürecinin kesintiye uğramayacağına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın da bir an önce aşılama programını yeni duruma göre yeniden düzenlemesini talep eden Geylan; köy okullarında görev yapan eğitim çalışanları öncelikli olmak üzere, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerimiz ile 8. ve 12. sınıflarda ders okutan öğretmenlerimize vakit kaybetmeden aşı uygulamasına başlanması gerektiğini kaydetti. Geylan, "İki doz arasında 28 günlük süre olduğu hesaba katıldığında yarından itibaren aşılama başlamalıdır" ifadesini kullandı.

Geylan: “açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre; Köy okulları 15 Şubat’ta, İlkokullar, okul öncesi, özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıflar 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Bu süreçte herkese sorumluluk düşüyor; toplum olarak salgınla ilgili tüm tedbir ve kurallara riayet eder ve vaka sayılarını kontrol altına alabilirsek çocuklarımızın eğitim süreci kesintiye uğramayacak. Sağlık Bakanlığı bir an önce aşılama programını yeni duruma göre yeniden düzenlemelidir. Köy okullarında görev yapan eğitim çalışanları öncelikli olmak üzere, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerimiz ile 8. ve 12. sınıflarda ders okutan öğretmenlerimize vakit kaybetmeden aşı uygulamasına başlanmalıdır. İki doz arasında 28 günlük süre olduğu hesaba katıldığında yarından itibaren aşılama başlamalıdır”

(İHA)