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“Eğitim çağdaş, laik ve bilimsel çizgide olmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eğitimin bilime dayalı, çağdaş, laik bir eğitim olması gerektiğinin altını çizerek, CHP iktidarında öğretmenlerin hak ettiği değeri alacağını söyledi.

Güncel 24.11.2021, 19:43
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“Eğitim çağdaş, laik ve bilimsel çizgide olmalı”

Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Eğitimin ve öğretmenlerin sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade eden Tahtasız, öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracaklarını bildirerek, öğretmenler için meslek kanunun çıkartacaklarını, her 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceklerini açıkladı.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsemin Türkoğlu ile birlikte okulları ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Bu kapsamda; Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu, Toprak Sanayii Ortaokulu, Yumurta İlkokulu, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu,  Yunus Emre Ortaokulu ve Şehit Onur Bakbak İlkokulu ziyaret edildi. CHP’li yöneticiler, okul müdürlerine çiçek takdim ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
“OKULLARIN TÜM ALTYAPI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİDİR”
Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Tahtasız, çağdaş, laik, bilimsel bir eğitim için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, öğretmenlerin maaş yetersizliğinden dolayı ikinci bir işi yapmak zorunda kaldığını, bu sorunu CHP iktidarında çözüme kavuşturacaklarını, öğretmenlerin emeğinin karşılığını alabileceği bir düzenleme getireceklerini kaydetti.
Pandemi sürecince derslerin 30 dakika olması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, seçmeli derslerden dolayı sınıf değiştiren öğrencilerin de bulaş riskini artırdığını ifade etti. Derslerin sabah saat 08.30’dan öğlen 13.30’a kadar olması gerektiğini ve öğlen arası olmaması gerektiğini anlatan Tahtasız, okullarda öğrencilerin sportif ve sanatsal faaliyetler yapabileceği alanların eksikliğine dikkati çekti. Derslik eksikliği, spor salonu ve laboratuvar eksikliği konusuna da değinen Tahtasız, okulların tüm eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, özel okullar açılırken de bunun bir kurala bağlanmasının şart olduğunu savundu.
Mehmet Tahtasız, iktidar partisi tarafından seçim meydanlarında öğretmenlere söz verilen ancak daha sonra unutulan 3600 ek göstergenin, CHP iktidarı ile birlikte uygulamaya geçirileceğini söyledi.
CHP İl Başkanı Tahtasız sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmenlerin il içi sıra tayin uygulaması yeniden başlatılmalıdır.  Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili düzenlemenin güncellenmesi gerekiyor. Üniversitelerdeki pedagojik formasyon uygulamasının gözden geçirilmesi şart. Aksi takdirde öğretmen enflasyonu yaratacak. Çünkü üniversiteler ticarethane, öğretmen adayları da müşteri değildir. Üniversitelerde çalışan idari personelin nakil sorunu çözülmelidir. Anayasanın 41.maddesinde yer alan "aile bütünlüğünün" korunması gerekmektedir. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi eksiği giderilmelidir” 
CHP iktidarıyla birlikte eşit işe eşit ücret ödeneceğini, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımının bitirileceğini savunan Tahtasız, okullarda öğretmen açığını kapatacaklarını, taşımalı eğitime son vereceklerini, köy okullarını yeniden eğitime açacaklarını, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almayacağını kaydetti. 

(Volkan SINAYUÇ)
 

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