Eğitim Bir Sen’den 30. yıl vefa buluşması

Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı etkinlikte Eğitim Bir Sen’in kuruluşunun 30. yılı nedeniyle teşkilata emek veren üyelere plaket verildi.

Programda bir konuşma yapan Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, “Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘insanın dünyadaki imtihanı ahde vefada gayrettir’ anlayışıyla yola çıkan, ‘Hak yolunda feda’ olmanın hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, cefaya talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 450 bine yaklaşan üyesinin güvenini güce, gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak; bugün kuruluşumuzun 30. yılını yaşıyoruz.

Bizim için vefa; diğergamlığın, hemhal olmanın, unutmamanın elbisesidir. O elbiseyi hiç kirletmedik. Üyelerimize, ülkemize vefamızı, ümmete ve medeniyete vefamızı hiç terk etmedik. Ne bencil, ne de benci olduk. Ülkemiz korku tünelinden çıksın, milli irade yönetimde tek söz sahibi olsun dedik, üyemiz kadar ülkemiz için de ter akıttık.

Biz, milletimize, ülkemize, ümmete ve insanlığa vefadan hiç vazgeçmedik, hiç vazgeçmeyeceğiz. Ümmetin, mazlum ve mağdurların vefa beklentisine hiç kulak tıkamadık, hiçbir zaman sırt dönmedik/dönmeyeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

