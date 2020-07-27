Eğitim-Bir-Sen HİTÜ’nün ardından Çorum’da da yetkili sendika

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, 4688 sayılı Sendika Kanunu gereğince Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan mutabakat toplantısı sonucunda Eğitim-Bir-Sen olarak, Çorum’da 2657 üyeyle yetkilerini devam ettirdiklerini açıkladı.

Mutabakat sonrası açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, “16.07.2020 tarihinde Hitit Üniversitesinde yapılan mutabakat toplantısı sonucunda Eğitim-Bir-Sen olarak, Hitit Üniversitesi'nde 331 üyeyle yetkili sendika olmuştuk. Yetkimizi Milli Eğitim Müdürlüğünde de imzalan mutabakatla devam ettiriyoruz. Her iki kurumumuzda toplamda 2988 üyeye ulaşarak mutabakat sürecimizi tamamladık. Öncelikle her iki kurumumuzda sendikamızı yetkili kılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin bu güvenine layık olmaya çalışacağız. Çalışanlarımız için özlük ve özgürlük anlamında elde ettiğimiz kazanımlara yenilerini eklemek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sendikacılık anlayışımızı emek mücadelesiyle de sınırlı tutmuyor, toplumsal değerler boyutu ile de topyekûn bir hak ve adalet mücadelesi vermeyi de ihmal etmiyoruz.

Sendikamızı hem Çorum’da hem de Hitit Üniversitesinde toplamda geçen yılın üzerinde bir üye sayısıyla yetkili kılan, başta şube yönetimimiz olmak üzere, sendikamızın tüm ilçe ve üniversite yönetimlerimize, Kadınlar Komisyonumuza, Engelli Komisyonumuza, Denetleme ve Disiplin Kurullarımıza, Hizmet Birimlerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. (Haber Merkezi)