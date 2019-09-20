“Eğitim 18 yıldır rayına oturmadı”

Parti binası önünde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yeni eğitim dönemi ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Çorum Kadın Kolları Melahat Yılmaz, öğretmenlerin bir ülkenin en stratejik görevlerinden birisini yaptığını belirterek, geleceğin öğretmenlerin elleri ile şekilleneceğini ifade etti. Bugün ülkede öğretmenlerin hak ettikleri saygıyı görmedikleri gibi hak ettikleri ücreti de alamadıklarını anlatan Melahat Yılmaz, eğitimin sadece öğretmen veya müfredat ile alakalı olmadığını, iktidarın iş başına geldiği ilk günden itibaren eğitimi şekilcilik yönünden ele aldığını ve işe akıllı tahtalarla binalarla başladığını kaydetti.

Geçmişte çok kötü şartlarda eğitim verildiğini söyleyen Yılmaz, “Bugün maddi imkanımız olmuş ama ne yazık ki 18 yıldır eğitim bir türlü rayına oturmamıştır. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa eğitim sisteminin rayına oturmasının mümkün olmadığı açıktır.

Eğer biz öğrencilerimize bir vizyon aşılamaz, ülkemizin kalkınması hususunda onları bir bilince sahip kılmazsak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaları güçleşecektir.

Günümüzde "Bu ülkeyi ben mi düzelteceğim?" anlayışı giderek artmaktadır. İktidar, 18 yıldır iş başında olduğu halde bir türlü eğitimi rayına oturtamamıştır.

Tüm bu sıkıntıların karşısında ilaç, çare bellidir. Liyakat, Adalet ve şuur ile Saadet Partisi, ülkemiz adına ümit olmaya devam etmektir.

Bu düşüncelerle, görev başı yapan bütün öğretmenlerimize hem maddi hem manevi olarak hak ettikleri değer aldıkları bir Türkiye temennisi ile görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.