Eğitici ve eğlendirici

Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri Niloya, her Salı ve Cuma günleri saat 15.00’te Niloya YouTube kanalında yayınlanacak birbirinden eğlenceli bir o kadar da eğitici yeni bölümleriyle tam kapanma döneminde de en yakın dostlarını yalnız bırakmıyor.

İzleyenleri farklı hikayelerle bambaşka bir dünyaya sürükleyecek Niloya ve arkadaşları, minik dostlarını oyunlar oynamaya, şarkılar söylemeye ve yeni yeni maceraları keşfetmeye davet ediyor.

23 Nisan’dan itibaren yeni bölümleri ile TRT Çocuk’ta ekranlara gelen Niloya ve arkadaşları, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken hayal dünyalarının gelişmesine destek oluyor. (Haber Merkezi)

