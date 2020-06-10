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Eğinönü Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi istendi

İl Genel Meclisi Toplantısında İl Genel Meclisi üyeleri Gürbüz Özel, Dursun Kara, Alaattin Tosundereoğlu, Yavuz Aykaç ve Suat Atalay tarafından verilen önerge ile Kargı’daki Eğinönü Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilerek tescillenmesi istendi.

Güncel 10.06.2020, 21:35 10.06.2020, 19:38
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Eğinönü Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi istendi

Kargı ve civar yaylaların ortasında kalan çevresinde Göknar, Sarıçam, Karaçam orman alanlarının çevrelendiği ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden gurbetçilerin şenlik yaptığı bu alanın tabiat parkı olanak tescillenmesi durumunda turizmin canlanacağı ve yatırımlar yapılacağının belirtildiği açıklamada Eğinönü Yaylası konusunda araştırma yapılması istendi.

(Haber Merkezi)

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