Eğinönü Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi istendi

Kargı ve civar yaylaların ortasında kalan çevresinde Göknar, Sarıçam, Karaçam orman alanlarının çevrelendiği ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden gurbetçilerin şenlik yaptığı bu alanın tabiat parkı olanak tescillenmesi durumunda turizmin canlanacağı ve yatırımlar yapılacağının belirtildiği açıklamada Eğinönü Yaylası konusunda araştırma yapılması istendi.

(Haber Merkezi)