EGEMENLİK ULUSUNDUR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünü, bugün bir kez daha büyük bir coşkuyla ve Büyük Kurtarıcı, Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anarak kutluyoruz.

Pandemi sürecinin zorunlu kıldığı kısıtlamalar nedeniyle, 23 Nisan coşkusu meydanlara, caddelere, sokaklara taşamayacak belki, ama her yaştan cumhuriyet çocukları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, önce yüreklerinde, sonra evlerinin balkonlarında, pencerelerinde, her nerede bulunuyorlarsa orada içten gelen bağlılık duygularıyla kutlayacaklar.

