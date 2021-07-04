“Egemen güçler, şiddetle halkı yıldırmaya çalıştı”

Bu politikaları sürdürürken emekçi halkların ırk, inanç ve felsefi düşüncelerine göre kutuplaştırıldığını kaydeden Beyaz, “Zaman zaman bu baskı ve şiddeti katliamlara dönüştürmekten çekinmezler. Bu katliamların her türlüsünü tarihin her anında görmek mümkündür. Bunları yapanlar ‘vatan, millet, din sevdası’ ilan ederek katliam yaptıklarının acılarını bile yaşamasına izin vermemişlerdir. Yaşanan katliamlar dünde kalan olgular değil bugün hala birçok toplum kesiminin tedirginlik yaşadığı korkudur. Geçmişin karanlık dehlizlerinde yaşananlar asla akıllardan çıkarılmaması gerekirken kesinlikle intikam duygularına dönüştürülmemelidir” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

