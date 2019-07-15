Efsanelerin buluşması

Ralli öncesi Gazi Caddesi üzerinde “görücüye çıkarılan” klasik otomobiller her yaştan insanın büyük ilgisini çekti.

Küçük çocuklardan, gençlerden eli bastonlu büyüklere kadar çok sayıda Çorumlu, bir zamanların efsanelerini merakla izledi, anı fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte klasik otomobilleri görünce mutlu olanların yanı sıra eskileri yâd edip hüzünlenenler de vardı.

Çorum’un efsane şoförlerinden, -kendi deyimiyle- Kara Mecit’i de, efsane bir klasik otomobilin başında yakaladık.

1931 doğumlu olduğunu söyleyen bu eski toprak, elinde bastonu ile yanındaki, yine kendi yaşıtlarından birisiyle, Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Topaçlıoğlu ile, O’na ait 550 beygir gücündeki 1976 model Chevrolet Camaro’nun başında sohbet ediyordu.

Fotoğrafladığımızı görünce yüzü gülen ve önünde bulunduğu Camaro’nun yanında objektifimize poz veren bu kıdemli şoföre adını sorduk. “Adım Mecit Bendaz, bana Şoför Kara Mecit derler” derken bastonuna dayanarak şöyle bir dikildi. Mesleğe 1952 yılında başladığını ve yıllarca kamyon sürdüğünü anlattı. Gençlik dönemlerinden söz eden kara Mecit, “MAN, Magirus, Austin gibi kamyonlarla çoook mal taşıdım. Sadece şehirlerarası değil ülkelere de gittim. Eskiden kamyonlar şimdikiler kadar rahat değildi, eziyetini de çektim ama 50 yıl boyunca mesleğimi severek yaptım” dedi.

Klasik otomobilleri görünce neler hissettiğini sorduğumuz Mecit Bendaz, iç geçirerek başladığı konuşmasında, sergideki otomobillerin ancak İstanbul ve Ankara’da görülebildiğini söyledi: “Böyle otomobiller Çorum’da yoktu ki, hep İstanbul ve Ankara’ya gittiğimde görüyordum. Çorum’da eskiden İngiliz otomobilleri, arazi araçları vardı. Çokça da faytonlar…” (Erkan BAYATLI)