Son Dakika

“Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitap için lansman düzenlendi

19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu’nun hayatını anlatacak olan “Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” adlı kitabın lansmanı önceki gün gerçekleştirildi. 

Güncel 12.06.2022, 22:57
35
“Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitap için lansman düzenlendi

Albayrak Caddesi üzerindeki Beyaz Otel’de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, CHP önceki Dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türk-İş İl Temsilcisi Yol-İş Şube Başkanı İhsan Üçtepe, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Uğurludağ önceki Dönem Belediye Başkanı Mehmet Kiday, eşi Aydan Türkoğlu ve Türkoğlu’nun yakın dostları katıldı.

“HALKTAN KORKMAYIN”
Programın açılışında konuşma yapan Arslan Adnan Türkoğlu, “Siyaset zor ve meşakkatli bir iştir. Burada beraber yol arkadaşlığı yaptığımız arkadaşlarımız var. Ben siyaset tapan tüm arkadaşlarıma saygı duyuyorum. 38 yaşında siyasete başladım yaş 73 oldu siyasete noktayı koydum. Bundan sonraki hayatımda da kim memlekete hizmet ediyorsa oyumu ona veririm. Biz yavan ekmek yiyerek siyaset yaptık. Hayatımda hiç kimsenin yüzüne söylemediğim bir şeyi aleyhinde konuşmadım. Siyasetle ilgilenen herkese sesleniyorum. Hepiniz benim başımın tacısınız. Halka gidin, halk unutmuyor. Halktan korkmayın. Çorum’da 746 köyde benim izim var. Merkez sağ görüşlü ama demokrat bir insanım. Benim ülkücüsüne de sosyal demokratına da Cumhuriyet Halk Partisi’ne de kapım açık. HDP hariç, bana ters geliyor. Türk Bayrağına saygı duyan Kürt vatandaşımız da benim başımın tacı. Rahmetli Atatürk ve arkadaşları bu vatanı bize bıraktılar. Bu günlere kolay gelmedik” dedi.

“ÇORUMLULARA DUA EDİYORUM”
Eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ayrıca eşine de teşekkür ederek, “ Gece boyunca çalıştık nereden geliyorsun demedi ona çok şey borçluyum” ifadelerine yer verdi.
Siyasetin zorluklarına değinen Türkoğlu, “Türk Milleti güvercin gibidir. Çok sıkarsan ölür, az sıkarsan uçar. Ben her görüşe saygı duyuyorum. İnşallah ülkemiz, memleketimiz iyi yerlere gider. Ben demokrasi sayesinde buralara geldim. Her maaş aldığımda Çorumlulara dua ediyorum. Allah şahit onları üzecek bir şey yapmadım. Bilmeden yaptığım bir şey varsa özür diliyorum. İnsan şaşar. İnsanlar bölünmesin, insanlar şucu, bucu diye ayrılmasın. Benim temennim budur. Bizim Türkiye’den başka vatanımız yok” açıklamalarında bulundu.
Çorum eski Milletvekili Türkoğlu hayallerinden bahsederek ayrıca önümüzdeki dönem siyasetçilerinden Obruk Barajı’ndan Çorum’a içmesuyu getirmeleri, yarım bırakılan havalimanının tamamlanması ve Çorum’a demiryolu kazandırmalarını istediğini dile getirdi. 

“ADNAN TÜRKOĞLU HER KESİME HİTAP EDİYOR”
Programa katılan Milletvekili Kaya ise; Çorum siyasetine önemli katkıları olmuş. Biz onu hep pozitif, Çorum için düşünen, Çorum için konuşan Çorum sevdasıyla, hizmet etme aşkıyla çalışan biri olarak tanıdık. Çorum’un her kesimine hitap edebilen birisi. Burada olmaktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CEYLAN: “ÇORUM’UN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ”
AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise baba dostu olan Adnan Türkoğlu’nun üzerinde çok emeği olduğunu belirterek; “Fikirlerine her zaman saygı duyduk ve gerçekleştirmeye çalıştık. Çorum’un değerlerinden ve hafızası olan bir abimiz. İnşallah bundan sonra da tecrübelerinden istifade ederiz. Çorum hepimizin. İnşallah bu güzel şehrimizde huzur içinde yaşamayı dilerim” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKOĞLU BİRLEŞTİRİCİ”
Lansmanda daha sonra söz alan kitabın yazarı eski DYP İl Başkanı hemşehrimiz Burhan Buruk ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi. “Çorumda sevilen ve takdir edilen, düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen nadir insanlardan birisi Arslan Adnan Türkoğlu. Daha önceki yazmış olduğum kitaplarda da Adnan Bey gibi topluma mal olmuş, ilimizin tanıtımında ve sosyal ve toplumsal olarak büyümesine katkı sağlayan kahramanların olduğu kitapla roman hayatına başlamıştım. Çorum’u en iyi tanıtan kim olabilir diye kendime sordum ve o soruların sonucunda da 4 yıla 40 yılı sığdıran adam efsane siyasetçi Arslan Adnan Türkoğlu hakkında bir kitap yazmamızın gerekli olduğunu düşünerek bu yola çıktım. Bu düşüncemi ilettim. Oda destek verdi. Her aradığımda telefonun ucunda bize yardımcı oldu. Siyaset yapılmadan dünyanın hiçbir yerinde ülkelerin refaha erişmesi ve toplumların içerisinde güzel işler yapılarak çıkma şansı yok” 
Burhan Buruk sözlerini; “Herkesin siyaset yapması gerektiğine inanıyorum. Bu kitap 1950’lerden bu güne kadar gelen kendisinin hatıralarını içeriyor. Siyaseti yarım kalan bir insan ben öyle gözlemliyorum. Çorum’un kültürel yapısı itibarıyla bir tutkal olduğu düşüncesindeyim. Birleştirici, kucaklayıcı bir insan. Katmış olduğu eserleri Obruk Barajı’nı biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük en maliyetli yatırımıdır. Bu gün Obruk’ta yaşama dair güzel etkinlikler yaşanmaktadır. Adnan Beyin hayali olan suyu Çatak üzerinden Çorum’a aşırma işi inşallah ilerleyen süreçlerde gerçekleşir” diyerek tamamladı.


(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@