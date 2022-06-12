“Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitap için lansman düzenlendi

Albayrak Caddesi üzerindeki Beyaz Otel’de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, CHP önceki Dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türk-İş İl Temsilcisi Yol-İş Şube Başkanı İhsan Üçtepe, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Uğurludağ önceki Dönem Belediye Başkanı Mehmet Kiday, eşi Aydan Türkoğlu ve Türkoğlu’nun yakın dostları katıldı.

“HALKTAN KORKMAYIN”

Programın açılışında konuşma yapan Arslan Adnan Türkoğlu, “Siyaset zor ve meşakkatli bir iştir. Burada beraber yol arkadaşlığı yaptığımız arkadaşlarımız var. Ben siyaset tapan tüm arkadaşlarıma saygı duyuyorum. 38 yaşında siyasete başladım yaş 73 oldu siyasete noktayı koydum. Bundan sonraki hayatımda da kim memlekete hizmet ediyorsa oyumu ona veririm. Biz yavan ekmek yiyerek siyaset yaptık. Hayatımda hiç kimsenin yüzüne söylemediğim bir şeyi aleyhinde konuşmadım. Siyasetle ilgilenen herkese sesleniyorum. Hepiniz benim başımın tacısınız. Halka gidin, halk unutmuyor. Halktan korkmayın. Çorum’da 746 köyde benim izim var. Merkez sağ görüşlü ama demokrat bir insanım. Benim ülkücüsüne de sosyal demokratına da Cumhuriyet Halk Partisi’ne de kapım açık. HDP hariç, bana ters geliyor. Türk Bayrağına saygı duyan Kürt vatandaşımız da benim başımın tacı. Rahmetli Atatürk ve arkadaşları bu vatanı bize bıraktılar. Bu günlere kolay gelmedik” dedi.

“ÇORUMLULARA DUA EDİYORUM”

Eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ayrıca eşine de teşekkür ederek, “ Gece boyunca çalıştık nereden geliyorsun demedi ona çok şey borçluyum” ifadelerine yer verdi.

Siyasetin zorluklarına değinen Türkoğlu, “Türk Milleti güvercin gibidir. Çok sıkarsan ölür, az sıkarsan uçar. Ben her görüşe saygı duyuyorum. İnşallah ülkemiz, memleketimiz iyi yerlere gider. Ben demokrasi sayesinde buralara geldim. Her maaş aldığımda Çorumlulara dua ediyorum. Allah şahit onları üzecek bir şey yapmadım. Bilmeden yaptığım bir şey varsa özür diliyorum. İnsan şaşar. İnsanlar bölünmesin, insanlar şucu, bucu diye ayrılmasın. Benim temennim budur. Bizim Türkiye’den başka vatanımız yok” açıklamalarında bulundu.

Çorum eski Milletvekili Türkoğlu hayallerinden bahsederek ayrıca önümüzdeki dönem siyasetçilerinden Obruk Barajı’ndan Çorum’a içmesuyu getirmeleri, yarım bırakılan havalimanının tamamlanması ve Çorum’a demiryolu kazandırmalarını istediğini dile getirdi.

“ADNAN TÜRKOĞLU HER KESİME HİTAP EDİYOR”

Programa katılan Milletvekili Kaya ise; Çorum siyasetine önemli katkıları olmuş. Biz onu hep pozitif, Çorum için düşünen, Çorum için konuşan Çorum sevdasıyla, hizmet etme aşkıyla çalışan biri olarak tanıdık. Çorum’un her kesimine hitap edebilen birisi. Burada olmaktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CEYLAN: “ÇORUM’UN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise baba dostu olan Adnan Türkoğlu’nun üzerinde çok emeği olduğunu belirterek; “Fikirlerine her zaman saygı duyduk ve gerçekleştirmeye çalıştık. Çorum’un değerlerinden ve hafızası olan bir abimiz. İnşallah bundan sonra da tecrübelerinden istifade ederiz. Çorum hepimizin. İnşallah bu güzel şehrimizde huzur içinde yaşamayı dilerim” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKOĞLU BİRLEŞTİRİCİ”

Lansmanda daha sonra söz alan kitabın yazarı eski DYP İl Başkanı hemşehrimiz Burhan Buruk ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi. “Çorumda sevilen ve takdir edilen, düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen nadir insanlardan birisi Arslan Adnan Türkoğlu. Daha önceki yazmış olduğum kitaplarda da Adnan Bey gibi topluma mal olmuş, ilimizin tanıtımında ve sosyal ve toplumsal olarak büyümesine katkı sağlayan kahramanların olduğu kitapla roman hayatına başlamıştım. Çorum’u en iyi tanıtan kim olabilir diye kendime sordum ve o soruların sonucunda da 4 yıla 40 yılı sığdıran adam efsane siyasetçi Arslan Adnan Türkoğlu hakkında bir kitap yazmamızın gerekli olduğunu düşünerek bu yola çıktım. Bu düşüncemi ilettim. Oda destek verdi. Her aradığımda telefonun ucunda bize yardımcı oldu. Siyaset yapılmadan dünyanın hiçbir yerinde ülkelerin refaha erişmesi ve toplumların içerisinde güzel işler yapılarak çıkma şansı yok”

Burhan Buruk sözlerini; “Herkesin siyaset yapması gerektiğine inanıyorum. Bu kitap 1950’lerden bu güne kadar gelen kendisinin hatıralarını içeriyor. Siyaseti yarım kalan bir insan ben öyle gözlemliyorum. Çorum’un kültürel yapısı itibarıyla bir tutkal olduğu düşüncesindeyim. Birleştirici, kucaklayıcı bir insan. Katmış olduğu eserleri Obruk Barajı’nı biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük en maliyetli yatırımıdır. Bu gün Obruk’ta yaşama dair güzel etkinlikler yaşanmaktadır. Adnan Beyin hayali olan suyu Çatak üzerinden Çorum’a aşırma işi inşallah ilerleyen süreçlerde gerçekleşir” diyerek tamamladı.



(Volkan SINAYUÇ)

