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“Efendimiz, cehalet dönemini asr-ı saadete çevirdi”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yayınladığı mesajda Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid-i Nebi’yi idrak ettiklerini belirterek bu kutlu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Güncel 28.10.2020, 00:53
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“Efendimiz, cehalet dönemini asr-ı saadete çevirdi”

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.v) cehalet dönemini asr-ı saadete çevirdiğini ve tüm insanlığı aydınlattığını vurgulayan Başkan Aşgın “Bu kutlu gecede Peygamber Efendimizin doğumu hürmetine Mevlid Kandilini idrak ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecede edeceğimiz duaların, yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Rabbimden, Mevlid Kandilinin İslam dünyasının birliğine, beraberliğine ve tüm insanlığın huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, Fransa’da Peygamber Efendimize yönelik hakaretler içeren karikatürlere de sert tepki gösterdi. Aşgın, “Efendimize, İslam’a ve Müslümanlara yönelik alçakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Umarız, Macron ve onun zihniyetindeki tüm Fransızlar, bu rahmetin idrakine erebilirler. Biz onlar gibi asla din, dil, etnik köken ayrımı yapmayacağız. Peygamber Efendimizin hoşgörüsünü tüm insanlığa göstereceğiz” diye konuştu.

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