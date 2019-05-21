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Edremit’teki Çorumlular iftar yemeğinde bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında toplanan Çorumlu vatandaşlar 83'üncü kez bir araya geldi. Platform Başkanı İsmail Eker'in öncülüğünde Güre Termal Tesislerinde bir araya gelen Çorumlular, hep birlikte iftar yaparken, memleket hatıralarını canlandılar.

Edremit’teki Çorumlular iftar yemeğinde bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında toplanan Çorumlu vatandaşlar 83'üncü kez bir araya geldi. Platform Başkanı İsmail Eker'in öncülüğünde Güre Termal Tesislerinde bir araya gelen Çorumlular, hep birlikte iftar yaparken, memleket hatıralarını canlandılar.

21 Mayıs 2019 Salı 22:45
Edremit’teki Çorumlular iftar yemeğinde bir araya geldi

Güre’de düzenlenen toplantıya Balıkesir ve İzmir’den de Çorumlular katılırken, katılımcılar Ramazan’ın manevi atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşadı. İftara, Edremit’teki özel hastaneden bazı doktorlar ile Balıkesir Devlet Hastanesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Kemal Kurşun da katıldı.

İlçe temsilcilerini tanıtan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, yemeğe katılan hemşerilerine teşekkür etti. Her ay bir araya geldiklerini anlatan Eker, “Bugün 83'üncü toplantımızı yaptık. Her ayın 19'unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum'un plakası 19'dur. Hep birlikte iftarımızı açtık. Duamızı yaptık. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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