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EDM Bilişim’in Çorum temsilciliğini üstlendiler

Bilişim ve teknoloji alanında Çorum'un tanınan firmalarından Comtech Bilişim, Türkiye'nin E-Dönüşüm alanında ilk sıralarda yer alan EDM Bilişim firmasının Çorum temsilciliğini üstlendi.

EDM Bilişim’in Çorum temsilciliğini üstlendiler

Bilişim ve teknoloji alanında Çorum'un tanınan firmalarından Comtech Bilişim, Türkiye'nin E-Dönüşüm alanında ilk sıralarda yer alan EDM Bilişim firmasının Çorum temsilciliğini üstlendi.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:46
EDM Bilişim’in Çorum temsilciliğini üstlendiler

Comtech Bilişim sahibi Erdoğan Biçici, Çorum’da bilgisayar ve teknoloji ve donanım alanında bilgisi ile sayılı firmalar arasında yer alan EDM Bilişim’in Comtech ile çalışmaya karar verdiğini bildirdi.

E-dönüşüm alanında Türkiye’nin lider firması EDM bilişimin Çorum yetkili ana bayisi olarak hizmet ofisini oluşturduklarını kaydeden Biçici, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, E-Bilet, E-Müstahsil, E-SMM, E-Muhasebe, KEP (kayıtlı e-posta) E-İmza, E-Bordro, E-Mutabakat, E-Beyanname, E-Yedekleme konularında ‘360 derece E-dönüşüm’ hizmeti sağlayan Türkiye’nin lider e- dönüşüm firması EDM Bilişim’in sunmuş olduğu hizmetleri müşteri memnuniyeti ön planda olacak şekilde müşterilerine sunacaklarını söyledi.

E-dönüşüm hizmetleri dahilinde e-imza ve Kep (Kayıtlı Eposta) teslimini ofiste veya müşteri yanında hemen teslim ederek hizmet kalitesini öne taşıdığını belirten Biçici, ana bayiliğini yürüttüğü e-dönüşüm ürün ve hizmetlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini verebilecek firmalar ve kişiler ile iş birliği yapmaya başladığını ve sınırlı sayıda verilecek olan bayilik için ilgilenenlerin iletişime geçmesi gerektiği bilgisini verdi.

Erdoğan Biçici, Seda Dal Biçici ve Duran Atak ile birlikte teknik destek ve ürün tanıtım satışı konularında deneyimli iş arkadaşları ile kaliteyi önemsediklerini ifade etti.

Comtech Bilişimin E-dönüşüm ve diğer hizmetleri hakkında detaylı bilgiye www.corumbilgisayar.com web sitesinden ulaşabiliyor. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 17.10.2019 19:47
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