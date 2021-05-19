Edessa Kralı Abgar'ın mektupları, Çorum'da sergileniyor 

Edessa Krallığı, M.Ö. 132 ile M.S. 244 yılları arasında, günümüz Şanlıurfa ili sınırları içinde hüküm sürdü. 5'inci Abgar ise biri 10 yıl, diğeri 37 yıl olmak üzere toplam 47 yıl boyunca Edessa'da krallık yaptı. Rivayete göre cüzzam veya veba hastalığına yakalanan Abgar, hastalığına şifa bulmak için Hz. İsa'ya elçi Hannan aracılığıyla mektup gönderdi. Hz. İsa ise Abgar'a cevaben bir mektup ve yüzünü sildiği mendili göndererek şifa diledi. Abgar'ın kısa bir süre şifa bulmasının ardından Edessa Krallığı ilk kez Hıristiyanlık dinine geçiş yaptı. Abgar ve Hz. İsa'nın gönderdiği bu mektuplar, kaya üzerine yazılarak bazı kiliselerin önüne konulmaya başladı. Bu kiliselerden biri olan Çorum'un Köprüalan Köyü'nde bulunan kitabe ise Çorum Müze Müdürlüğü'nde sergileniyor.

‘KİTABE, HİKAYEYİ BİLENLERİN İLGİSİNİ GÖRÜYOR’

Kitabenin nasıl ve ne zaman bulunduğu konusunda bilginin olmadığını söyleyen Müze Müdürü Metin Çakar, "Edessa'da krallık yapan Kral Abgar, hüküm sürerken ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Muhtemelen cüzzam veya veba hastalığına yakalanıyor. Bu sırada Hz. İsa, Hıristiyanlık dinini tebliğ etmekle görevlendirilmiş bulunuyor. Kral Abgar'da Hz. İsa'nın körlerin gözlerini açtığını, hastalıkları tedavi ettiğini ve ölüleri dirilttiğini duyuyor. Kendi hastalığını da tedavi etmesi için Hz. İsa'ya bir mektup yazmaya karar veriyor. Abgar, mektubu göndermek için bir elçi görevlendiriyor. Bu elçi ülkesinin önde gelen ressamlarından biri olan Hannan. Rivayete göre Abgar, Hz. İsa'ya gönderdiği mektupla, çok hasta olduğunu ve kendisini tedavi etmesi için Hz. İsa'yı Edessa'ya davet ettiğini dile getiriyor. Hz. İsa ise elçi Hannan'a, dininin yaymakla görevli olduğu için daveti kabul edemeyeceğini söyleyip bir mektup teslim ediyor. Hz. İsa aynı zamanda yüzünü sildiği mendili Abgar'a göndererek şifa diliyor. Abgar'ın kısa süre sonra iyileşmesinin ardından Edessa Hıristiyanlık dinine geçiş yapıyor. Ardından bu mektuplar kilise önlerine konulan kitabelere yazılmaya başlanıyor. Müzemizde sergilenen kitabe de Çorum’da bulunan Köprüalan Kilisesi'nden gelmiş bir kitabedir. Türkiye'de tek olmanın yanı sıra, kutsal da bir değere sahiptir" dedi.

(Yusuf ÇINAR)