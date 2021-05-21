Eczaneler öğlene kadar açık olacak

45. Bölge Çorum Eczacı Odası yönetimi tarafından eczanelerle ilgili alınan yeni karar açıklandı. Buna göre yapılan açıklamada ; “20 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren her Cumartesi için, merkez eczanelerimizin çalışma saatleri 08.00-13.00 olarak belirlenmiş olup, saat 13.00’den sonra ise nöbetçi eczanelerimizin sağlık hizmeti vermeye devam edecektir” denildi.

(Uğur GÖRKEM)

