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Eczaneler öğlene kadar açık olacak
Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tam kapanma döneminde hafta içi saat 08.00 – 18.00 arası hizmet vermeye devam eden eczaneler Cumartesi günü de öğlen saatlerine kadar açık olacak.
Güncel 21.05.2021, 19:31
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45. Bölge Çorum Eczacı Odası yönetimi tarafından eczanelerle ilgili alınan yeni karar açıklandı. Buna göre yapılan açıklamada ; “20 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren her Cumartesi için, merkez eczanelerimizin çalışma saatleri 08.00-13.00 olarak belirlenmiş olup, saat 13.00’den sonra ise nöbetçi eczanelerimizin sağlık hizmeti vermeye devam edecektir” denildi.
(Uğur GÖRKEM)
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