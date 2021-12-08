Eczacıların vefa duygusu
Türk Eczacıları Birliği’nin 14 yıl süreyle başkanlığını yapmış olan Ecz. Erdoğan Çolak için, 2. Bölge Ankara Eczacı Odası tarafından “vefa gecesi” düzenlendi.
Güncel 08.12.2021, 19:59
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Geceye Çorum’dan, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, eşi Ecz. Yasemin Bozdoğan, Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Bilge Demir Uysal, Büyük Kongre Delegesi Ecz. Olcay Çorumlu katıldı.
Oda Başkanı Şefkat GÜLER, Erdoğan ÇOLAK'a eczacılık mesleğine vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Çorumlu meslektaşları adına plaket verdi.
(Haber Merkezi)
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