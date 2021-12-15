Eczacıların sorunları görüşüldü
Güncel 15.12.2021, 19:50
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Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Büyük Kongre delegeleri Ecz. Süleyman Koca ve Mustafa Göbelek ile Oda üyelerinden Ecz. Yasemin Bozdoğan, önceki gün Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’de ziyaret ettiler.
Görüşmede, eczacıların mesleki sorunları ele alınırken, Çorum SGK Merkez Müdürlüğü’nün hizmetinin devam ettirilmesi isteği de dile getirildi. (Haber Merkezi)
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