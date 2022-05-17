Eczacıların kahvaltısı
Çorum Eczacı Odası tarafından geleneksel kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Güncel 17.05.2022, 22:01
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Bilimsel Eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program geçtiğimiz Pazar günü Samsun yolu üzerindeki Hasan Zahir Et Lokantası’nda gerçekleştirildi.
45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Emine Şefkat Güler, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyelerinin aileleriyle birlikte katıldığı geleneksel kahvaltı etkinliği ile kutlamalar tamamlandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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