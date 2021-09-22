Eczacıların “aşı” duyarlılığı

Transanatolia 2021 yarışına katılan Ecz. Barış Sönmez ve Dr.Lami Günay, Covid-19 için toplumsal farkındalık oluşturmak ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak adına, geçtiğimiz günlerde Çorum’u ziyaret ettiler.

Anitta Otel önünde görüntü veren ekip, “Maske-mesafe-hijyen” ve “Covid 19 meslek hastalığı sayılsın” sloganlarını yaymaya çalışıyor ve topluma “aşı olun” çağrısı yapıyor. (Haber Merkezi)

