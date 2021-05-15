“Eczacılarımız hak ettikleri değeri görmeli”

14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Saatcı, “Eczacıların, kamudaki farklı istihdamlarının sona ermesi ve ücret politikasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Kurumlar arasındaki farklılıklar, çalışma barışını bozmakta ve verimliliği düşürmektedir. Hizmet kalitesinin yükselmesi ve çalışan memnuniyeti açısından, eczacıların sorunları en kısa zamanda giderilmedir. Eczacılarımız; sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir görev yerine getirmekte ve büyük bir sorumluluk almaktadır. Eczacılarımız, hem hak ettikleri değeri görmeli, hem de kurumlar arasındaki istihdam farklılıkları giderilerek çalışma barışları sağlanmalıdır. Ayrıca, eczacılarla ilgili politika belirlenmesi konusunda, kamuda istihdam edilen eczacılar da sürece dâhil edilmeli, sadece kamu dışında görev yapan ve işyeri sahibi eczacılarla sınırlı hale getirilmemelidir.

Sağlık-Sen Çorum şubesi olarak, bu yöndeki talepleri ilgili platformlara taşıyacak ve kurumlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Eczacılarımızın günlerini tekrar kutluyor, sorunlarının çözüldüğü ve hak ettikleri değerin verildiği günler diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)