Eczacılardan Vali’ye ziyaret

Vali Çiftçi ile görüşerek bu yıl “Sağlığınız İçin Eczacınıza Güvenin. Eczane Güvendir” teması ile kutladıkları hafta ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye’de Bilimsel Eczacılığın 182. Yıldönümünü ve eczacıların haftasını kutlayan Vali Çiftçi de heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek hem çalışmalarında hem de hayatlarında başarı dileklerini sundu.

(Nurdan AKBAŞ)

