Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99193
ALTIN
385.049
DOLAR
6.9438
STERLİN
8.4653
EURO
7.4873
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi

Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler beraberinde Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan ve üyeler Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Doğuhan Koçak ile birlikte Bilimsel Eczacılığın 181. Yıldönümü nedeniyle İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı'yı makamında ziyaret etti. Yapılan açıklamada ziyaret sırasında Covıd-19 pandemi sürecinde eczacıların, sağlık çalışanlarının ve kamunun mücadelesinin de değerlendirildiği kaydedildi.(Haber Merkezi)

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:16
57 Okunma
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
İlgili Haberler
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
55 kişi hayatını kaybetti
55 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Eczacılardan yardım kolisi
Eczacılardan yardım kolisi
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”
“Başarı puanları uzaktan yöntemle belirlenecek”
“Başarı puanları uzaktan yöntemle belirlenecek”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim