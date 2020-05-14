Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler beraberinde Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan ve üyeler Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Doğuhan Koçak ile birlikte Bilimsel Eczacılığın 181. Yıldönümü nedeniyle İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı'yı makamında ziyaret etti. Yapılan açıklamada ziyaret sırasında Covıd-19 pandemi sürecinde eczacıların, sağlık çalışanlarının ve kamunun mücadelesinin de değerlendirildiği kaydedildi.(Haber Merkezi)