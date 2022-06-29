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Eczacılardan eylem kararı !

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler, sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili ülke genelinde eşzamanlı olarak yapılan basın açıklamasında; “Eczacılık mesleği ekonomik olarak tehdit altındadır. Her iki eczaneden biri kapanma tehlikesi yaşamaktadır. Buna göre gerekirse kapatma da dahil olmak üzere acilen hayata geçirilecektir” dedi.

Güncel 29.06.2022, 19:16
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45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, eczacılık sektöründe yaşanan ekonomik sorunların ve ilaç krizinin görmezden gelindiğini vurgulayarak, kademeli eylem planının uygulanacağı kararının alındığı bildirdi.
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası’nın başkanları ve yöneticileri 43. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya’da bir araya geldi. Toplantıda mesleğin gündemindeki konular ele alınarak, ulaşılan ortak iradenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.
Konuyla ilgili Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda basın açıklaması yapan 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve Yönetim Kurulu üyeleri alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. 
Çorum’da çok sayıda oda üyesinin de katıldığı toplantıda eczacıların geniş katılım sağladığı toplantıda Oda Başkanı Güler, her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi altında olduğu ifade ederek, “Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir” şeklinde konuştu.

“MESLEĞİMİZ EKONOMİK TEHDİT ALTINDADIR”
Türk Eczacıları Birliği, tüm Bölge Eczacı Odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczanelerin üstlendikleri sorumluluğunun bilincinde, toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Oda Başkanı Güler, “Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar, artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi, 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir.” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’DE HER İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİ YAŞIYOR”
Şefkat Güler, eczacıların kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya geldiğini, ecza depolarına ödemeleri biriktiğini ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girdiklerini dile getirdi. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığını bildiren Güler, eczane iflaslarının başlamasının an meselesi olduğunu söyledi.
Türk Eczacıları Birliği’nin bu konuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullandığına dikkati çeken Güler, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Türk Eczacıları Birliği'nin, sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş, her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Mesleğin sorunlarını çözme gayretinin gösterilmesi bir yana, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır. Ne yazık ki 44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır.
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM’den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür. Kamuda görev yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez.

“İLACA ERİŞİM HER GÜN DAHA DA ZORLAŞACAK”
Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. 
Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye’ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır.”
“KADEMELİ EYLEM PLANI ACİLEN HAYATA GEÇECEK”
“Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır” diyen 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler sözlerine şöyle devam etti: “Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir.” 

(Nurdan AKBAŞ)
 

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