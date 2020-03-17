Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86778
ALTIN
316.409
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7556
EURO
7.0410

Eczacılardan Belediye ziyareti

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Eczacılardan Belediye ziyareti

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

17 Mart 2020 Salı 21:10
Eczacılardan Belediye ziyareti

Ziyarette koronavirüs (COVİD-19) hastalığı ile mücadelede eczanelerin dezenfekte edilmesi ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, toplu taşıma araçları, parklar, bahçeler gibi yerlerde hijyen koşulları açısından alınacak önlemlere değinilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından “birinci basamak sağlık hizmet sunucusu” olarak tanımlanan eczanelerden tabela ve “E” logolardan ilan veya reklam vergisi alınmaması hususunda eczaneler adına talepte bulunan Güler, “Sağlığın vazgeçilmez tedavi unsuru ilaçtır. İlaçlar kullanımdan vazgeçildiğinde ve miatları dolduğunda hastalarımızın evlerinde yekûn teşkil etmektedir. Hastalar bu tür ilaçları nereye teslim edeceklerini bilememektedirler” diyerek, bu konuyla ilgili yeni bir proje oluşturmak için karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

Ziyarette, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri Arif Sami Bozdoğan, Olcay Çorumlu, Oda Haysiyet Divan Başkanı İbrahim Etem Baykal ve Büyük Kongre Delegesi Mustafa Göbelek de hazır bulundu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Perakende satış hacmi arttı
Perakende satış hacmi arttı
Süt üretimi artıyor
Süt üretimi artıyor
Tüketici Hakem Heyeti Vali Çiftçi’yi ziyaret etti
Tüketici Hakem Heyeti Vali Çiftçi’yi ziyaret etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim