Eczacılardan Belediye ziyareti

Ziyarette koronavirüs (COVİD-19) hastalığı ile mücadelede eczanelerin dezenfekte edilmesi ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, toplu taşıma araçları, parklar, bahçeler gibi yerlerde hijyen koşulları açısından alınacak önlemlere değinilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından “birinci basamak sağlık hizmet sunucusu” olarak tanımlanan eczanelerden tabela ve “E” logolardan ilan veya reklam vergisi alınmaması hususunda eczaneler adına talepte bulunan Güler, “Sağlığın vazgeçilmez tedavi unsuru ilaçtır. İlaçlar kullanımdan vazgeçildiğinde ve miatları dolduğunda hastalarımızın evlerinde yekûn teşkil etmektedir. Hastalar bu tür ilaçları nereye teslim edeceklerini bilememektedirler” diyerek, bu konuyla ilgili yeni bir proje oluşturmak için karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

Ziyarette, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri Arif Sami Bozdoğan, Olcay Çorumlu, Oda Haysiyet Divan Başkanı İbrahim Etem Baykal ve Büyük Kongre Delegesi Mustafa Göbelek de hazır bulundu. (Haber Merkezi)