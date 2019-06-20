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Eczacılardan başhekime ziyaret

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, beraberinde Genel Sekreter Ecz. Senem Deveci Aksoy ve Sayman Ecz. Fatih Çağatay ile birlikte, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret etti.

Eczacılardan başhekime ziyaret

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, beraberinde Genel Sekreter Ecz. Senem Deveci Aksoy ve Sayman Ecz. Fatih Çağatay ile birlikte, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:07
Eczacılardan başhekime ziyaret

Ziyarette Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, Başhekim Doç. Dr. Mesut Sezikli’ye eczacılar olarak yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunduklarını kaydetti. (Haber Merkezi)

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