Eczacılardan başhekime ziyaret

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan, beraberinde Genel Sekreter Ecz. Senem Deveci Aksoy ve Sayman Ecz. Fatih Çağatay ile birlikte, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret etti.