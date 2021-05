Eczacılardan Ata’ya saygı

Bu yıl “Sağlığınız İçin Eczacınıza Güvenin. Eczane Güvendir” temasının vurgulandığı 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Bilimsel Eczacılığın 182. Yıldönümü kutlamaları uyarınca 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile meslek mensuplarının katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Oda Başkanı Güler günün anlam ve önemine ilişkin bir de konuşma yaparak meslektaşlarının gününü kutladı.



“YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde düzenledikleri kutlamaya katılanlar meslektaşlarına teşekkür eden Güler, mesleklerini daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Çorum’da pandemi döneminde kayıp yaşamamanın gururu ile Ata’nın huzuruna sağlıkla geldiklerini belirten ancak ülke genelinde çok sayıda meslek çalışanının hayatını kaybetmesinin de üzüntüsünü duyduklarını anlatan Güler, onlara Allah’tan rahmet diledi.

İstiklal Marşı’nı söylerken Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadeleyi düşündüğünü, pandeminin de insanımıza ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi getirdiğini anlatan Güler, “Ülkemiz verilen bu mücadeleyi inşallah en az kayıpla atlatacaktır. Burada halkımıza ve bizlere büyük görevler düşüyor. İnsanımıza maske, mesafe ve temizliğin önemini anlatarak hasta olanların sağlık kuruluşlarına başvurmasında yol göstermeye devam ederek kayıplarımızın önüne geçeceğiz. Bu bayramı pandeminin gölgesinde kutluyoruz. Hepinizin sağlıkla mutlulukla meslek hayatı geçirmenizi diliyorum. Çorum Eczacı Odası olarak Çorumluların yanındayız ve her zaman onlara her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.