Eczacılar’da Şefkat Güler güven tazeledi

Mevcut Başkan Ecz. Emine Şefkat Güler’in tek aday olarak girdiği kongrenin ilk günü saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda konuşan Ecz. Emine Şefkat Güler, bu yıl kongrelerini 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nde gerçekleştirdiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güler, “Bu günü pandeminin gölgesinde kaybettiğimiz 57 eczacı 20 eczane çalışanlarımızın vefatının acısı, hepimizi derinden sarsan depremlerin, ülkemizin ciğerlerinin yok olduğu orman yangınlarının ve sel felaketinin endişeleri korkuları ile buruk yaşıyoruz” dedi.

Güler’in konuşmasının ardından Oda’ya katkılarından dolayı Oda Genel Sekreteri Ecz. Olcay Çorumlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Doğukan Koçak, Oda büyük kongre delegesi Ecz. Meral Öztürk ve Büyük kongre delegesi Ecz. Evren Dinler’e teşekkür plaketi verildi.

GÜVEN TAZELEDİ

Kongrenin ikinci gününde ise seçime gidildi. Mevcut başkan Emine Şefkat Güler’in tek aday olarak katıldığı kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Arif Sami Bozdağan, Bilge Demir Uysal, Ali İskender Türkmen, Seçil Ertürk.

Denetleme Kurulu: Yılmaz Danacı, Feyzullah Yıldırım, Refika Kadiroğlu.

Haysiyet Divanı: İbrahim Etem Baykal, Bekir Sami Ünsal, Gülay Tokatlıoğlu, Mine Başaranhıncal, Emrah Bilgener.

Büyük Kongre Delegesi: E. Şefkat Güler, Süleyman Koca, Mustafa Göbelek, Olcay Çorumlu, Arif Sami Bozdoğan.

(Nurdan AKBAŞ)

