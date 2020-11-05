Eczacılara pandemi teşekkürü

Ziyaret esnasında, eczaneler ile SGK arasında imzalan protokol, pandemi döneminde esnek çalışma saatleri, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan istihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılması hakkında konulara değinildi.

Müdürü Tök, pandemi süresince fedakârca çalışan eczacılara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, Oda Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)