Eczacılara KOSGEB desteği hakkında bilgi

KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Eczacı Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler ve Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan'a ziyarette bulundu.

Ziyarette eczacılar için KOSGEB'in sağladığı destek programları hakkında bilgiler verilirken, desteklerden bir an önce eczacıların da faydalanabilmeleri için toplantı programı görüşüldü. (Haber Merkezi)

