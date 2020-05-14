Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99193
ALTIN
385.049
DOLAR
6.9438
STERLİN
8.4653
EURO
7.4873
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi

“Eczacılar, sağlık sisteminin en önemli halkasıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, sağlık danışmanımız eczacıların yaşadıkları sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 21:30
63 Okunma
“Eczacılar, sağlık sisteminin en önemli halkasıdır”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeniyle Eczacı Odası Çorum İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Eczacı Odası İl Temsilcisi E. Şefkat Güler ile bir süre sohbet eden ve tüm eczacıların gününü kutlayan Tahtasız, sorunlar ve talepler hakkında da bilgi aldı.

Ülkemizin en ücra köşelerine kadar, her yerde, herkesin sağlıklı yaşaması için gece gündüz hizmet veren eczacıların karşılaştıkları zorlukların arttığı bir dönemde Eczacılar Günü’nün kutlandığına dikkati çeken Tahtasız, “Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizde ki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir” ifadesini kullandı.

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde eczacıların büyük bir yükü omuzladığını, halkın maske, dezenfektan, ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduklarını anlatan Tahtasız, kutsal bir görevi yerine getiren eczacılıların sorunlarının çözülmesini, yasal düzenlemelerle mesleğin güçlü kılınmasını talep etti. Tahtasız, bu süreçte özveriyle, yoğun bir tempoyla görev yapan tüm eczacılara teşekkür etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
55 kişi hayatını kaybetti
55 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan yardım kolisi
Eczacılardan yardım kolisi
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim