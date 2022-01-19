Eczacılar reçete sıkıntısı yaşıyor

Çorum SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü reçete teslim biriminin Ankara’ya taşınması ve VERBİS bildirim zorunluluğunun getirilmesi, eczacılar açısından büyük sıkıntı yaratıyor.

Çorumlu eczacılar, reçetelerin Ankara’ya gönderilme zorunluluğunun hiçbir mantıklı gerekçeye dayanmadığını belirterek, eczacı odasının bulunduğu 54 ilde reçete teslimini istediklerini, böylelikle, maddi ve zaman kaybının, kıymetli evrakın güvenlik riskinin önlenebileceğini ifade ediyorlar.

Çorum Eczacı Odası yeni Yönetim Kurulu; Başkan Ecz E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Seçil Ertürk, kongre delegeleri Ecz. Mustafa Göbelek ve Ecz. Olcay Çorumlu, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek, tüm bu sorunlarını dile getirdiler.



(Haber Merkezi)

